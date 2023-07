Guide alpine, con caldo allarme frane su ghiacciai

Giornate roventi e notti calde: in alta quota, queste condizioni meteorologiche possono rendere instabili rocce, ghiacciai e tratti innevati, aumentando il rischio di percorrere alcuni itinerari. E' l'allerta lanciata dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane. "Quando lo zero termico si attesta sui 4.600-4.800 metri come in questi giorni, il rigelo notturno è praticamente assente, l'acqua entra nelle fessure della roccia provocando, a lungo andare, frane e crolli", spiega Mario Ravello, guida alpina della Valle d'Aosta e geologo. Gli itinerari 'di misto', ovvero con neve, roccia e ghiaccio, sono i più a rischio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA