Gualtieri, a settembre regolarizzato sistema di raccolta rifiuti

"Quando la città sarà pulita? Due anni? No, sono troppi. Filippi (il nuovo dg dell'Ama, ndr ) è una persona seria, quando gli abbiamo chiesto una data lui ha risposto: 'volete che vi prenda in giro?'. Lui ha molto polso, ha chiamato subito i dirigenti, ha rimesso in moto il pachiderma Ama. Il nostro auspicio e che per la riapertura delle scuole noi abbiamo rimesso in moto il meccanismo della raccolta". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato alla Festa dell'Unità della Capitale.

"Ma ora i mezzi arriveranno, ci sono i soldi, c'è il contratto di servizio - ha aggiunto - Non sono preoccupato sul medio termine. Abbiamo chiesto a Filippi di uscire dall'emergenza subito, ma seriamente, rimettendo in piedi il sistema della raccolta".

"Abbiamo dovuto toccare un grumo difficile e abbastanza inquietante se posso dire - ha detto ancora Gualtieri - ma la nostra sfida è far diventare Ama un'azienda normale".



