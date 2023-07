Droga: 100 consegne al giorno, banda sgominata a Bologna

Erano circa 100 le consegne di stupefacente quotidiane nei parchi e nelle vie a ridosso della stazione, con un giro di affari stimato in almeno 5.000 euro al giorno. Sono i numeri di una banda di spacciatori al centro di un'indagine della Polizia a Bologna, nata a settembre 2020 in seguito a diverse segnalazioni sullo spaccio in zona Bolognina.

Nell'ambito di una più ampia attività coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, è in corso un'operazione per contrastare il gruppo di pusher di cocaina e hascisc, cittadini marocchini accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

I particolari dell'attività, spiega la Questura, verranno forniti durante una conferenza stampa, alle 10.30.



