Stragi '92, giudici in camera di consiglio a Caltanissetta

Sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza i giudici della corte d'assise d'appello di Caltanisetta che processano il capomafia Matteo Messina Denaro per le stragi che costarono la vita ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. In primo grado il padrino fu condannato all'ergastolo. Ancora una volta il boss, detenuto al 41 bis nel carcere de L'Aquila, ha scelto di non comparire in videocollegamento in udienza. L'accusa in aula è rappresentata dai pg Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono.



