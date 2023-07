Stragi '92: confermato ergastolo per Messina Denaro

La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il collegio, presieduto dal giudice Maria Carmela Giannazzo, ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono. Il padrino, difeso dall'avvocato d'ufficio Adriana Vella, ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenuto per ascoltare il dispositivo.

E' la prima sentenza di condanna nei confronti del boss dopo il suo arresto, avvenuto il 16 gennaio scorso a Palermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA