Respinto il riscorso di Stefano Puzzer contro il licenziamento

Il giudice Paolo Ancora del tribunale del lavoro di Trieste ha respinto il ricorso del leader No Green pass, Stefano Puzzer, contro il licenziamento da parte dell'Agenzia Lavoro Portuale di Trieste scattatto il 16 aprile 2022.

Puzzer è stato protagonista delle contestazioni al varco 4 Porto di Trieste, nell'ottobre 2021, che hanno trasformato il capoluogo giuliano da una tranquilla citta' a Nord Est, nella capitale No vax e No Green pass, punto geografico catalizzatore della contestazione.

Il giudice Ancora ha condannato Puzzer anche al pagamento delle spese processuali, per una somma che supera i 2.000 euro.

Al suo fianco, dopo il licenziamento, si erano schierati Portuali di Trieste.



