Ondata di maltempo in Fvg, alberi caduti e tetti scoperchiati

Nuova ondata di maltempo ieri sera in Friuli Venezia Giulia. A causa di un violento temporale con forte vento, pioggia e grandine, che si è abbattuto in particolare sulle province di Udine e Pordenone, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza tetti danneggiati e scoperchiati e rimuovere alberi e pali dalle strade. In tutta la regione sono state 350 le richieste di soccorso giunte ai pompieri.

Nel corso dell'evento 5mila utenze sono rimaste senza elettricità; alle 22 erano ancora 4mila quelle in attesa di ripristino. Le aree più colpite sono state quelle di Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona, Trasaghis, Montenars. Disagi anche nel maniaghese e spilmberghese.

A Monfalcone (Gorizia) è stata soccorsa una donna di 80 anni sulla cui auto si è abbattuto un albero. L'anziana è stata portata in ospedale in codice giallo. Tra Carnia e Gemona un treno con 150 passeggeri a bordo è rimasto fermo per alcune ore a causa della caduta di alberi lungo la linea ferroviaria.

Ad Avasinis un fulmine ha provocato un incendio boschivo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite anche questa mattina con l'impiego dell'elicottero della Protezione civile.

Ieri sera tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Udine sono state impiegate nell'emergenza maltempo. Nel territorio di Udine è giunto anche un modulo di colonna mobile regionale formato da nove vigili del fuoco dei comandi di Trieste e Gorizia. Oltre 300 i volontari di Protezione civile attivati sui territori.



