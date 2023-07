Incendio in bosco Valle d'Aosta,evacuata anche una casa famiglia

Il grande incendio divampato nel pomeriggio ad Aymavilles (Aosta) e alimentato dal vento non si arresta. A scopo precauzionale è stata evacuata la casa famiglia di Saint-Léger: i 35 ospiti, anziani e persone non autosufficienti, vengono portati ad Aosta.

Sono 66 i vigili del fuoco al lavoro per proteggere gli abitati e contenere l'incendio: tutti quelli disponibili sono stati richiamati in servizio e si alterneranno nelle operazioni notturne.

Sono stati messi in preallerta, per precauzione, il Cto di Torino e l'elicottero notturno. Al momento non si registrano persone coinvolte.

Cogne resta al momento isolata per la chiusura della strada regionale che la collega a Aymavilles. Per consentire la discesa a valle delle persone rimaste bloccate nella località, dalle 22 sarà organizzato un convoglio, scortato dai carabinieri e dalla polizia locale, che partirà dalla frazione Epinel fino ad Aymavilles, lungo la strada regionale numero 47.

All'arrivo, a Aymavilles, ci sarà un successivo convoglio in salita. Un medico è stato portato in elicottero in paese e ci sono due ambulanze sul posto. La protezione civile ha fatto sapere di aver predisposto la possibilità di dotare la località di alcuni generatori per l'alimentazione elettrica nelle prossime ore.

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, si trova nella sede della Centrale unica del soccorso, a Saint-Christophe, dove vengono coordinate le operazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA