Ex dirigente di Visibilia a pm, lavoravo in cassa integrazione

E' stata sentita come testimone circa un mese fa in Procura a Milano nell'ambito dell'indagine su Visibilia Federica Bottiglione, allora dirigente di una delle società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. E durante la sua audizione ha raccontato anche di aver continuato a lavorare nel periodo in cui era ufficialmente in cassa integrazione a zero ore nel periodo del Covid, fornendo così un particolare che ha portato il pm Maria Gravina e l'aggiunto Laura Pedio di aprire una inchiesta autonoma, ancora senza titolo di reato e senza indagati, ma collegata a quella principale.

Dell'indagine parallela ha parlato oggi Il Fatto Quotidiano.

Fonti qualificate hanno spiegato però che al momento è ancora a 'modello 45'.

La ex dirigente con il ruolo di investor relator officer, ossia delegata di redigere e gestire le comunicazioni al mercato della società quotata sia in Borsa che alla Consob, durante la sua deposizione, che risale a dopo la metà di giugno, ha spiegato ai pm di essere stata messa in Cig da marzo 2020 a novembre 2021 e di aver percepito quindi i contributi Inps, nonostante in quel periodo non avesse mai sospeso il lavoro che svolgeva per l'azienda.



