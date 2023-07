Diportista disperso in mare a Grado, ricerche in corso

Sono in corso da ieri sera le ricerche di un diportista disperso in mare nelle acque antistanti Grado.

Le operazioni, coordinate inizialmente dalla capitaneria di porto di Monfalcone e in un secondo momento della sala operativa della guardia costiera di Trieste, sono iniziate dopo la segnalazione del mancato rientro in porto di un gradese che si era recato in mare nel pomeriggio con la propria imbarcazione.

Le ricerche sono state avviate con 4 unità della guardia costiera, delle quali una specificatamente destinata al soccorso e salvataggio, un aeromobile dell'Aeronautica militare di stanza a Cervia e un battello litoraneo dei vigili del fuoco. Nella notte è intervenuto anche l'elicottero militare che ha individuato il natante alla deriva a sud di Grado in prossimità della linea di confine con la Croazia, senza nessuno a bordo.

Le attività sono tutt'ora in corso anche con l'ausilio di sommozzatori e di un elicottero dei vigili del fuoco e continueranno - informa la capitaneria di porto di Trieste - mediante l'impiego di tutti i mezzi navali e aerei della guardia costiera, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e delle altre amministrazioni disponibili.



