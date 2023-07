Borsellino: commemorato a Muggia agente Eddie Cosina

Una messa in ricordo di Eddie Cosina, uno degli agenti di scorta di Paolo Borsellino, morto con il giudice nell'attentato di via d'Amelio, è stata ufficiata stamani in una chiesa di Muggia (Trieste). A seguire la commemorazione c'erano, tra gli altri, il Questore di Trieste, Pietro Ostuni, il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, e il sindaco di Muggia, Paolo Polidori.

Cosina era nato in Australia, da una famiglia di origine triestina emigrata nel dopoguerra e tornata in Italia, a Muggia appunto, a metà degli anni Sessanta.



