Autista Tir contromano, a forte velocità e in stato ebbrezza

Lo hanno sorpreso mentre affrontava una curva contromano e a forte velocità, scoprendo poi che era anche in stato di ebbrezza a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Protagonista della pericolosa bravata è l'autista di un Tir, 50 anni, originario della provincia di Catania, indagato in stato di libertè dalla Polizia Stradale di Caltanissetta.

L'uomo è stato bloccato da una pattuglia all'altezza della Galleria S. Elia sulla SS640, alla guida di un autoarticolato superiore a 7 tonnellate, su un tratto di Statale dove vige il divieto di transito per quella categoria di veicoli. Lo spericolato conducente nel completare l'ultima curva impegnava totalmente la corsia opposta creando pericolo alla circolazione.

All'autista sono state contestate, oltre alla manovra di contromano, anche il divieto di transito per la sua categoria di veicoli e una velocità non commisurata alla caratteristica della strada, oltre a una serie di violazione riguardanti l'inefficienza del mezzo.

Durante la fase del controllo, a bordo della cabina del mezzo, gli agenti hanno scoperto anche un involucro contenente 49 grammi di marijuana che è stata sequestrata. A questo punto l'autista è stato accompagnato nel pronto soccorso dell'ospedale S. Elia di Caltanissetta, per essere sottoposto ad accertamenti tossicologici che hanno confermato l'assunzione di stupefacenti.

Per il conducente del Tir è scattato il ritiro della patente per la successiva sospensione da uno a tre mesi e la decurtazione di 25 punti relativa a tutte le violazioni contestate.



