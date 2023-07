Anziana trovata morta, Procura, è un omicidio

"Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio". Lo ha detto, all'ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in riferimento al ritrovamento, questa mattina, nella propria abitazione, del corpo privo di vita di Benita Gasparini, pensionata di 89 anni di Pantianicco (Udine). "La morte - ha aggiunto - è intervenuta presumibilmente per accoltellamento. Stiamo vagliando ogni pista per risalire all'autore del crimine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA