Via all'esodo estivo, 20 milioni su autostrade il 5 agosto

Gli ultimi due weekend di luglio segneranno l'inizio della fase più intensa dell'esodo estivo.

Saranno milioni gli italiani in viaggio lungo la rete di Autostrade per l'Italia, con le direttrici di collegamento tra nord e sud che si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Venerdì, sabato e domenica prossimi previsto così il bollino rosso. La giornata più critica sarà però sabato 5 agosto, quando avverranno i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura, con una stima per il primo fine settimana del mese di quasi 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da Aspi.



