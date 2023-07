Tetti scoperchiati, alberi caduti, in migliaia senza luce in Fvg

Forti raffiche di vento, pioggia e grandine hanno investito diverse zone del Friuli Venezia Giulia.

La provincia di Udine è stata la più colpita.

Il forte vento ha anche provocato danni alle linee elettriche: sono 5000 le utenze che sono rimaste senza luce e sono in corso le manovre, le ispezioni e le riparazioni da parte di Enel che sta operando in piena sinergia con la sala operativa della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. I guasti sono sono concentrati soprattutto nei comuni di Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona del Friuli, Trasaghis, Montenars.

Numerosi anche gli alberi caduti e i tetti danneggiati. A Tolmezzo la protezione civile sta liberando le strade da rami e tronchi. La frazione di Cazzaso è rimasta temporaneamente isolata per la caduta di alberi e anche di due tralicci del telefono, e la strada è stata riaperta dai volontari della protezione civile. Danni anche a Frisanco dove alcuni alberi, anche di grandi dimensioni, sono stati sradicati, cadendo su strade e tetti. A Monfalcone, invece, una 80enne è stata soccorsa dal 118 dopo che un ramo aveva colpito la sua auto.

A Trasaghis, nella frazione di Avasinis, a una quota di circa 500-600 metri, si è sviluppato un incendio boschivo, provocato dalla caduta di un fulmine. Il rogo, per il quale sono stati interessati gli uomini e le donne del Corpo forestale della Regione, non interessa abitati o strutture.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA