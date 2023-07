Sbarchi a Crotone e Roccella Ionica, arrivati 124 migranti

Doppio sbarco di migranti in Calabria tra la nottata e l'alba a Crotone e Roccella Ionica. In totale sono arrivate 124 persone.

Una barca a vela con a bordo 50 migranti è stata soccorsa nella serata di ieri da un'unità della Guardia costiera di Crotone. Dal veliero i migranti sono stati fatti trasbordare sulla motovedetta Cp332 che ha fatto poi rotta verso il porto di Crotone dove è giunta poco dopo la mezzanotte. I migranti, in gran parte iraniani, sono tutti in buone condizioni nonostante un viaggio di quasi 5 giorni iniziato dalle coste turche ed avvenuto in condizioni di caldo torrido, Tra le persone soccorse anche 10 minori di cui quattro che hanno viaggiato da soli. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant'Anna dalla Croce rossa italiana.

Anche nel Reggino i migranti sono stati soccorsi mentre si trovavano su una barca a vela, ad una quarantina di miglia dalla costa. I 74 a bordo sono stati trasbordati sull'unità della Guardia costiera e condotti nel porto di Roccella Ionica.





