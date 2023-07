Meloni a Palermo alle iniziative ufficiali non alla fiaccolata

La premier Giorgia Meloni il 19 luglio sarà a Palermo per le commemorazioni della strage di via D'Amelio: alle 8.50, deporrà una corona nella caserma Lungaro davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi nella strage del 19 luglio del '92. A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, del capo della procura Maurizio de Lucia e dei vertici delle forze dell'ordine. La premier non dovrebbe invece partecipare alla tradizionale fiaccolata organizzata in serata dalla destra.

Elly Schlein sarà a Palermo, per l'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio del '92 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La leader del Pd si recherà alle 17 nel luogo dell'attentato e presenzierà al minuto di silenzio alle 17.58, l'ora esatta della deflagrazione.

