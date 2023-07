Malcesine cerca la coppia 'felice' del messaggio in bottiglia

Ha fatto il giro di testate e condivisioni social in Italia e all'estero,, fino in Germania, la notizia dell'ANSA sul ritrovamento di un messaggio in bottiglia, lasciato per 11 anni nei fondali di una spiaggia di Malcesine (Verona), località che si affaccia sul Lago di Garda. Lo sottolinea - in una nota - il comune gardesano, che ora sta rilanciando l'appello per ritrovare Sabrina e Dennis, la coppia tedesca autrice del messaggio scritto a mano, arrivato perfettamente conservato dal lontano 9 agosto 2012 e ripescato da un sub alla spiaggia 'Paina'.

Per Sara Pallua, assessore alle politiche per il turismo del Comune di Malcesine "il lago di Garda gode in questo momento di condizioni ambientali eccezionali, a partire dal livello delle acque. Siamo oggi oltre i 90 centimetri sopra lo zero idrometrico, un risultato eccezionale a metà luglio, mese in cui i prelievi irrigui sono ai massimi livelli. Anche per la qualità delle acque i valori sono molto positivi, a testimonianza della grande qualità del bacino idrico gardesano, con un progressivo miglioramento della trasparenza delle acque".

L'amministrazione di Malcesine è pronta a ri-accogliere Sabrina e Dennis, i due testimoni del lago di Garda, per offrire loro un'esperienza completa: dal pernottamento a degustazioni di tipicità, un giro sulla funivia del Monte Baldo e un aperitivo al Castello scaligero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA