Extinction Rebellion protesta a Trieste contro l'oleodotto Siot

Il movimento ecologista Extinction Rebellion ha inscenato una protesta sul Molo Audace a Trieste contro la decisione della Siot, Società italaina per l'oleodotto transalpino, di realizzare quattro nuove centrali a gas metano a San Dorligo, Reana Cavazzo e Paluzza che nelle intenzioni della società servirebbero a scaldare il petrolio per poterlo pompare più velocemente nell'impianto.

Due attivisti, con il volto coperto con due taniche, hanno cosparso altri due manifestanti di petrolio.

"La Siot dice che questo aumenterebbe l'efficienza dell'oleodotto, ma tre studi indipendenti e fatti dall'Università di Trieste, dall'Università di Udine e dall'Agenzia per l'Energia hanno smentito queste affermazioni", spiega Tommaso, attivista di Extinction Rebellion.



