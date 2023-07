Sale ulteriormente l'allerta caldo in Emilia-Romagna: domani, a Bologna, Ferrara e dintorni si prevede che le temperature raggiungano i 40 gradi. Per questo motivo la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha fatto diventare arancione, per domani nel Bolognese e nel Ferrarese, l'allerta gialla attiva da giorni.

Dalla sera, non si escludono temporali anche di forte intensità sulla pianura di Modena, Bologna e Ferrara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA