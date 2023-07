All'Università di Padova sportello passaporti per gli studenti

La collaborazione tra Università e Questura di Padova ha portato all'istituzione, all'interno dell'ateneo padovano, di uno sportello avanzato dell'Ufficio Passaporti.

L'iniziativa si affianca allo sportello dell'Ufficio Immigrazione, inaugurato a Palazzo del Bo nel luglio del 2021 grazie all'intesa con il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'incremento degli studenti stranieri iscritti a Padova, oltre alla mobilità di studenti e docenti in una ottica di formazione accademica internazionale, ha determinato la nascita negli ultimi anni dei servizi volti a sostenere il processo di accoglienza, anche per la rapida trattazione delle pratiche dei permessi di soggiorno.

In convenzione con l'Azienda Ulss 6 Euganea, è attivo anche uno sportello di anagrafe sanitaria, sempre presso i locali di Palazzo del Bo.

Dopo lo stop ai viaggi negli anni della pandemia, si è registrato un aumento consistente - anche originato dalla Brexit - delle domande per l'ottenimento del passaporto. Per far fronte a queste difficoltà, Università e Questura hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa di tre anni, che prevede così, accanto allo sportello Immigrazione, quello Passaporti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA