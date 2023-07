Un giovane di 28 anni, Bartolomeo La Pomarda, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Mattinata, in provincia di Foggia, con colpi di arma da fuoco.

Il 28enne è morto dopo il trasferimento in ospedale, con l'agguato che è avvenuto in una zona di campagna. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri.



