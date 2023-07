AccadeOggi

ROMA - Parco dei Caduti ore 10.00 Il presidente della Repubblica Mattarella interviene alla celebrazione dell'ottantesimo anniversario dei bombardamenti di Roma

PALERMO - Caserma Lungaro ore 8.50 Borsellino, visita della presidente del Consiglio Meloni nell'ambito della commemorazione delle vittime della strage di via D'Amelio; alle 10 presiede il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

PALERMO - Luogo attentato strage via d'Amelio ore 17.00 Borsellino, visita della segretaria del Pd Schlein, alle 17.58 prende parte al minuto di silenzio

ROMA - Camera, Aula dei gruppi parlamentari ore 11.00 Agcom, il presidente Lasorella presentazione la Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ROMA - Camera, Sala della Regina, diretta webTv ore 11.00 Agenzia del Demanio, presentazione del rapporto 'L'Italia e i suoi beni: il patrimonio immobiliare dello Stato al servizio della Pa, dei cittadini, dei territori e delle imprese' con il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Camera, Aula ore 15.00 Question time

ROMA - Senato, commissione Finanze ore 9.00 Esame del disegno di legge di delega fiscale

ROMA - Camera, commissione Lavoro ore 12.00 Esame della proposta di legge sul salario minimo

ROMA - San Macuto, Copasir ore 13.00 Audizione del direttore dell'Aise

ROMA - Camera, commissione Esteri e Difesa ore 13.30 Audizione dei ministri degli Esteri Tajani e della Difesa Crosetto sul vertice della Nato di Vilnius

ROMA - Camera, commissioni Bilancio e politiche Ue ore 14.00 Audizione del ministro per gli Affari europei Fitto per la relazione sullo stato di attuazione del Pnrr

ROMA - Sala Tatarella, Palazzo dei Gruppi Parlamentari ore 12.00 Intergruppo parlamentare Space economy, 'Space economy: una sfida per l'Italia' con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Senato, Sala Capitolare ore 15.00 Censis-Isfa, presentazione del rapporto 'Il valore della Cybersecurity in Italia, la sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà' con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Butti, il presidente del Copasir Rosato e il direttore generale dell'Agenzia della Cybersicurezza nazionale Frattasi

ROMA - Inps, monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo 2022-giugno 2023

ROMA - Via Cola di Rienzo, 9 ore 18.30 Dialogo dal titolo "Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell'interesse nazionale", con Cingolani, Ad e Dg di Leonardo; Folgiero, Ad e Dg di Fincantieri e la direttrice editoriale per l'Offerta Informativa della Rai, Maggioni

ROMA - Mimit, tavolo sul caro pasta con i ministri Urso e Lollobrigida

BRUXELLES - Ue, inflazione core di giugno

LONDRA - Gb, inflazione ed inflazione core di giugno

NEW YORK - Goldman Sachs, IBM, Tesla, trimestrali

NEW YORK - Usa, permessi edilizi di giugno; nuove costruzioni abitative; dati EIA su scorte e produzione di greggio

WASHINGTON - Il Presidente israeliano Isaac Herzog si rivolge al Congresso degli Stati Uniti

ROMA - Ministero della Cultura, Salone delle Riunioni, via del Collegio Romano, 27 ore 18.00 Cerimonia di restituzione di un incunabolo del 1493 con cui Cristoforo Colombo, al rientro dalle Americhe, descrive il suo viaggio ai Reali di Spagna

FRANCIA - Tour de France FUKUOKA (GIAPPONE) - Mondiali di nuoto

Riproduzione riservata © Copyright ANSA