Svezia, '522 milioni di euro a favore dell'Ucraina'

(ANSA-AFP) - STOCCOLMA, 17 LUG - Il governo svedese si è impegnato oggi a destinare sei miliardi di corone (circa 522 milioni di euro) in aiuti per ricostruire l'Ucraina e facilitare le riforme per aprire la strada all'adesione all'Ue.

Il ministro della Cooperazione internazionale allo sviluppo, Johan Forsell, ha dichiarato che i fondi - che saranno distribuiti tra il 2023 e il 2027 - fanno parte di una nuova strategia di aiuti sviluppata appositamente per l'Ucraina. "Si tratta della più grande e ambiziosa strategia bilaterale che la Svezia abbia mai sviluppato", ha affermato Forsell in una conferenza stampa. I fondi costituiscono una "base di partenza" per gli aiuti svedesi all'Ucraina, ha aggiunto. "A questi si aggiungeranno ulteriori investimenti specificamente indirizzati", ha sottolineato il ministro, spiegando che la strategia non mira solo a ricostruire il Paese, ma anche ad avviare riforme che spianino la strada al suo ingresso nell'Unione Europea. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA