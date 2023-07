Si intensifica il caldo, 23 città bollino rosso mercoledì (2)

Le città contrassegnate dal bollino rosso domani sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Mercoledì, saranno contrassegnate dal bollino rosso le stesse città del giorno precedente tranne Bolzano, che passa dal bollino rosso al bollino giallo. Diventano invece rosse mercoledì, dall'arancione, Bari, Catania, Civitavecchia e Torino.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione sul portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.



