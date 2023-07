Sei turisti soccorsi a La Maddalena dalla Guardia Costiera

Sei turisti italiani e stranieri sono stati salvati questa mattina dagli uomini della Guardia Costiera di La Maddalena. La comitiva, composta da cinque adulti e un ragazzo, si trovava su una imbarcazione nella zona di mare dell'Isola di Santo Stefano, davanti al porto turistico di Cala Mangiavolpe, quando ha urtato lo scafo con il basso fondale e ha iniziato ad imbarcare acqua.

Immediatamente allertata, la sala operativa ha inviato sul posto la sua motovedetta Search and Rescue CP 870 che ha raggiunto in breve tempo l'imbarcazione e ha fornito assistenza tecnica al proprietario, oltre che coordinare le operazioni di soccorso.

I sei sono stati trasportati in porto a Cala Gavetta e si trovano in buono stato di salute. La Capitaneria di Porto di La Maddalena sta svolgendo gli accertamenti per determinare la dinamica dell'incidente e stabile le eventuali responsabilità.





