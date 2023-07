Scontri per Monza-Udinese, daspo a tre friulani un anno dopo

Per tre tifosi friulani è stato disposto dalla Questura di Monza un Daspo ad un anno di distanza dai fatti loro contestati, perché ritenuti responsabili degli scontri avvenuti al termine della partita di calcio di serie A Monza-Udinese, del 26 agosto 2022. In quell'occasione era rimasto ferito anche un poliziotto e già altri sei tifosi erano stati identificati e denunciati.

La rissa era scoppiata durante il deflusso dei tifosi dallo stadio, al termine dell'incontro. I tre ultras, un 23enne pordenonese, un 47enne e un 53enne udinesi, sono stati denunciati per il reato di rissa e, a completamento dell'istruttoria della Questura brianzola, e raggiunti dal daspo di un anno.



