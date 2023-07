Schianto tra tre auto, un morto in provincia di Bergamo

Un automobilista di 63 anni è morto oggi attorno alle 13 in un incidente tra la sua e altre due vetture avvenuto a Boltiere, nei pressi di una rotatoria al confine con Osio Sotto, lungo l'ex statale 525, in provincia di Bergamo.

L'uomo è deceduto sul posto. Ferita in modo non grave anche una donna di 54 anni, portata in codice verde al vicino policlinico San Marco di Zingonia, mentre un uomo di 51 anni, che guidava la terza vettura, è rimasto illeso. Sul posto l'automedica e due ambulanze del 118, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi.



