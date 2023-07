Rifiuti:Pd Campidoglio,cambio di passo per dare dignità a Roma

Si è svolta questa mattina una riunione sulla questione rifiuti tra il gruppo capitolino del Partito Democratico e il nuovo segretario del Pd romano Enzo Foschi. "Abbiamo ribadito il nostro apprezzamento per il nuovo Direttore Generale di Ama Alessandro Filippi che rappresenta certamente una scelta significativa e di valore. Ci aspettiamo ora un cambio di passo vero nei rapporti con le istituzioni e nelle risposte alla città afflitta da carenze e problematiche di lungo periodo. Porteremo avanti con determinazione il nostro ruolo di indirizzo e controllo previsto dallo statuto di Roma Capitale, per supportare, indirizzare e rendere efficace l'azione di governo. Dobbiamo ridare finalmente dignità alla nostra città e portare avanti questa complicatissima sfida per dare a Roma e ai suoi cittadini un sistema di raccolta e pulizia degno della capitale e all'altezza dei grandi appuntamenti internazionali che ci aspettano", afferma in una nota il gruppo Pd in Campidoglio.



