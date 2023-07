Regione Molise, in settimana nuova Giunta 'ristretta'

La settimana che si apre oggi sarà quella decisiva per la nascita della nuova Giunta regionale del Molise. In queste ore il presidente Francesco Roberti sta incontrando i referenti dei vari partiti del centrodestra e entro metà settimana dovrebbe ufficializzare i nomi del nuovo esecutivo. Si dovrebbe partire con una Giunta 'ristretta', composta da soli tre assessori con Fratelli d'Italia, Il Molise che vogliamo e Lega. Gli altri componenti dovrebbero essere poi nominati dopo l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, previsto per la prossima settimana. La carica di presidente del Consiglio dovrebbe andare a Fratelli d'Italia.



