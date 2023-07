Palazzo crollato, sta meglio la giovane estratta dalle macerie

Migliorano le condizioni della giovane di 20 anni estratta viva ieri dalle macerie dell'edificio crollato a Torre del Greco, e che ha riportato le fratture più gravi rispetto agli altri feriti. Il sindaco Luigi Mennella, di un incontro via web con il prefetto di Napoli Claudio Palomba e il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, ha fatto sapere di avere sentito i genitori della ragazza e di avere appreso che ieri sera è stata operata per una frattura al femore nell'ospedale del Mare di Napoli. La ventenne presenta anche fratture al bacino e alle vertebre, per le quali si sta valutando la possibilità di non procedere ad interventi chirurgici. Per la 20enne la prognosi resta riservata ma non ci sono pericoli di vita.



