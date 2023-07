Mosca a turisti in Crimea,'tornate a casa dall'Ucraina occupata'

(ANSA-AFP) - MOSCA, 17 LUG - I funzionari russi hanno invitato i turisti che si trovano in Crimea a tornare a casa passando per i territori ucraini occupati dai russi, così da evitare l'utilizzo del ponte che collega la penisola alla terraferma, attaccato stamattina da Kiev.

"Chiedo ai residenti e agli ospiti della penisola di astenersi dal viaggiare sul ponte di Crimea e di scegliere, ai fini della sicurezza, un percorso alternativo via terra attraverso le nuove regioni", ha dichiarato il capo della Crimea insediato da Mosca, Sergei Aksyonov. Un tratto di strada di circa 400 chilometri attraverso i territori tenuti dall'esercito russo, alcuni dei quali gravemente colpiti dai combattimenti.

Per facilitare l'uscita dalla Crimea, la televisione di Stato russa ha ricordato alle persone di portare con sé il passaporto e ha anche mandato in onda una mappa del percorso, che passa attraverso la Melitopol occupata fino al porto di Mariupol e termina nella città meridionale russa di Rostov.

Il presidente Vladimir Putin ha ordinato alle autorità di riparare il ponte e aiutare i turisti bloccati in Crimea. I funzionari filorussi dell'Ucraina occupata hanno dichiarato che ridurranno gli orari del coprifuoco per consentire il passaggio dei turisti e che l'esercito russo rafforzerà la sicurezza.

(ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA