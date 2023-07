L'opposizione a Udine, 'verificare la compatibilità del sindaco'

I partiti dell'opposizione in consiglio comunale a Udine, attraverso 12 quesiti mirati a svolgere "un'azione di trasparenza", hanno chiesto all'amministrazione comunale di fare le "opportune verifiche" sul curriculum vitae e l'autocertificazione in materia di incompatibilità presentati dal sindaco Alberto Felice De Toni in occasione delle scorse elezioni comunali, che l'hanno visto aggiudicarsi lo scranno di primo cittadino.

"Chiediamo all'amministrazione comunale - ha detto la capogruppo della Lega Francesca Laudicina - di verificare sia perché il sindaco abbia presentato un curriculum vitae datato 2021, quando nel 2022 aveva assunto degli incarichi in cinque società che quindi non risultano del cv presentato, sia la correttezza dell'autocertificazione, ovvero il documento da lui rilasciato con i requisiti di candidabilità, avendo noi verificato che il 5 aprile, in fase di ballottaggio, il Comune di Udine aveva appaltato a una società di cui De Toni era amministratore l'installazione di alcune telecamere".

"Dalle nostre verifiche - ha aggiunto Laudicina - ci risulta che il contenuto delle autocertificazioni e del cv, e la documentazione che abbiamo ricevuto dell'appalto, ci diano un quadro discordante". "Vogliamo che l'amministrazione faccia le opportune verifiche - ha concluso la capogruppo della Lega - per valutare se ci sono situazioni di incompatibilità. Se dovessero esserci, il testo unico sulla trasparenza prevede che consigliere decada dall'incarico, ma sarà l'amministrazione a dover valutare le conseguenze".



