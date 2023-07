Le previsioni meteo delle ore 9 per domani

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. L'anticiclone africano Caronte arroventa tutta l'Italia. Oggi cadranno alcuni record storici di caldo. Giornata a tutto sole e CALDO RECORD.

Fino a 42-43°C sul Lazio come a Roma, 47°C in Sardegna, 38-40°C su molte città. Da segnalare un po' di nubi sulle Alpi, specie centro-occidentali, ma soltanto con isolati temporali sui confini. I mari risulteranno calmi e piuttosto caldi per il periodo.



