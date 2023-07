Infortunio in fabbrica, due operai ustionati nel Pavese

Un doppio incidente sul lavoro si è verificato questa mattina alla Curti srl, meglio nota come Curtiriso, a Valle Lomellina, in provincia di Pavia. E' accaduto alle 10 in via Stazione, dove il 118 è intervenuto con amulanze ed elisoccorso per due operai di 50 e 56 anni rimasti ustionati da una fiammata scaturita, secondo quanto riferito, da una caldaia.

Entrambi hanno subito ustioni di primo e secondo grado a volto e arti, e sono stati trasportati in codice giallo il primo a Villa Scassi a Genova e il secondo al San Matteo a Pavia.

Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.



