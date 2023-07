Incidente Immobile: legale calciatore presenta denuncia

"Abbiamo deciso di presentare una denuncia semplicemente a tutela di Ciro e delle sue due figlie coinvolte nell'incidente. Questa è una vicenda che, per buon senso, doveva restare in ambito civilistico ma così non è stato". E' quanto afferma l'avvocato Erdis Doraci, legale di Ciro Immobile, che ha depositato all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio un denuncia per lesioni in relazione all'incidente avvenuto lo scorso 16 aprile a Roma, nel quartiere Prati, che ha visto coinvolta l'auto con a bordo l'attaccante della Lazio e un tram. Su quanto avvenuto anche l'autista del mezzo Atac ha, nei giorni scorsi, presentato una denuncia.

"Nell'incidente i miei assistiti hanno riportato ferite otto volte superiori, in termini di prognosi, a quelle dell'autista.

Tutti e tre, ma in particolar modo le due bambine, hanno subito lesioni importanti ai fini della querela, con prognosi del solo pronto soccorso rispettivamente 20 Ciro, 30 e 50 le bambine", aggiunge il legale.



