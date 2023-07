Francia: governo introduce nozione di 'omicidio stradale'

E' stata varata anche in Francia la nozione di "omicidio stradale": lo ha annunciato la premier Elisabeth Borne, davanti a un comitato interministeriale dedicato alla sicurezza stradale. E' una decisione soltanto simbolica, in quanto le pene rispetto all'"omicidio colposo da parte di un conducente" non cambiano.

"Ho ascoltato le associazioni delle vittime - ha spiegato la premier - che sono scioccate che si parli di omicidio colposo, involontario, quando un conducente ha magari bevuto alcol o consumato stupefacenti prima di mettersi al volante. E' per rispondere a questa domanda che l'omicidio colposo da parte di un conducente viene riqualificato come omicidio stradale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA