Ferro, 'blitz Cc segnale ripristino legalità a Catanzaro'

(V. 'Operazione carabinieri, colpite ...' delle 8.06) "Congratulazioni ai carabinieri di Catanzaro che con il coordinamento della Dda hanno sgominato due sodalizi criminali dediti al traffico di droga e alle estorsioni. L'inchiesta, in cui ci sono complessivamente 78 indagati, ha portato all'arresto di 13 persone tra soggetti albanesi e appartenenti alla criminalità rom che hanno le proprie roccaforti nei quartieri sud Catanzaro, dove gestiscono le piazze di spaccio in cui vengono smerciate la cocaina e la marijuana fatte arrivare dall'Albania attraverso il porto di Bari. Un blitz che è un forte segnale di ripristino della legalità nei quartieri periferici del capoluogo calabrese". È quanto afferma il sottosegretario all'Interno, on. Wanda Ferro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA