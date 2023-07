Federalberghi Capri, bravo Vanzina, molo Beverello è un disastro

"Intervenire subito sulle disastrose condizioni del Molo Beverello per mettere in sicurezza turisti e pendolari che ogni giorno viaggiano fra Napoli e le isole. Perché di messa in sicurezza dobbiamo parlare quando si costringe la gente a lunghe attese in fila sotto il sole in un cantiere che sembra non avere più fine".

E' l'appello del presidente di Federalberghi Isola di Capri, Lorenzo Coppola, riferendosi al post su Instagram pubblicato tre giorni fa dal regista Enrico Vanzina: "Guardate qui che casino di gente che c'è per imbarcarsi. Mi verrebbe voglia di prendere un bel treno e tornare a Roma".

"Vanzina ha solo messo in evidenza quello che subisce ogni persona che deve giungere sulle isole. Da oltre tre anni le biglietterie delle compagnie che operano anche sulle tratte per una delle isole più famose al mondo sono ospitate in containers, senza considerare i costi dei biglietti che possiamo definire esorbitanti ed emessi anche grazie a un sistema di vendita online che 25 anni fa sarebbe stato vecchio. Probabilmente la quasi assenza di concorrenza fra le aziende che operano su Capri non le spinge a migliorare i servizi. Nel 2023 un porto deve essere comodo per chi arriva e pratico per chi parte esattamente il contrario di quello che sono i porti di Napoli e Capri così come quello di Sorrento di cui pure si servono i viaggiatori che si muovono fra Capri e la terraferma".



