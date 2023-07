Doppio tamponamento fra Tir sull'A21 nel Pavese, almeno 2 feriti

Un doppio tamponamento che vede coinvolti almeno tre mezzi pesanti è avvenuto sull'Autostrada A21, in provincia di Pavia. Due o più i feriti, al momento non ancora noti con precisione. Uno dei camionisti è rimasto incastrato e si aspetta che i Vigili del fuoco lo estraggano dalle lamiere per affidarlo al 118.

E' accaduto tra Stradella (Pavia) e Broni (Pavia) dove, alle 12.30, due tir si sono scontrati. Sulla coda che si è formata, un'ora dopo, c'è stato un secondo tamponamento, sul quale non si conoscono ancora i particolari. Tre i codici rossi attualmente attivati dal 118.

Resterà chiusa almeno fino a domani alle 10 l'autostrada A 21 Torino-Piacenza, nel tratto pavese fra Broni e Casteggio dove è avvenuto il tamponamento fra i due tir.

Uno dei camion è uscito di strada ed è finito contro il puntone del cavalcavia che è rimasto gravemente lesionato e che per questo, fanno sapere da Satap, questa notte sarà abbattuto.

Dopo il tamponamento si sono verificati altri tre incidenti con mezzi pesanti nel tratto pavese dell'autostrada fra le 13:23 e le 13:56.

Il traffico è bloccato tra le uscite di Broni e Casteggio con uscita obbligatoria dall'autostrada e successivo rientro. Satap consiglia "di seguire A1/A4 per direzione Torino e A26/A7per direzione Piacenza, in alternativa SS10 Padana Inferiore".

Al momento sono al lavoro tecnici ed operai "della controllata Itinera e della concessionaria Satap" per consentire di riaprire l'autostrada entro le 10 di domani mattina.



