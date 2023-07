Disavanzo Regione Molise, Mef chiede chiarezza sui numeri

Sui debiti della Regione Molise Roma chiede chiarezza. E' quanto emerso questa mattina nel corso della riunione in videoconferenza tra il presidente della Regione Francesco Roberti e i tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. Proprio questi ultimi hanno chiesto di sapere a quanto ammonta esattamente il disavanzo regionale accumulato negli anni. Su questo aspetto infatti non ci sono numeri certi: si parla di un disavanzo complessivo di quasi 600 milioni di euro, ma la cifra reale potrebbe essere anche più alta. Roma chiede cifre concrete per capire poi quanti fondi potrebbero arrivare dalla capitale e quanti invece la Regione dovrà recuperare con ogni probabilità aumentando le tasse ai molisani.



