Amazzonia:deforestazione in terre indigene aumentata del 28%

La deforestazione nelle terre indigene dell'Amazzonia brasiliana con la presenza di popolazioni isolate è aumentata del 28% nel primo quadrimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022: è quanto rivela il bollettino Sirad-I dell'Istituto socio-ambientale (Isa) brasiliano, che ha registrato 319,6 ettari distrutti nelle riserve dei nativi.

In base al monitoraggio - effettuato attraverso immagini radar e immagini ottiche ad alta risoluzione ottenute da satellite - marzo è stato il mese più critico, con 189,4 ettari disboscati.

Il monitoraggio ha coperto un'area di circa 187.000 km quadrati costituita da 22 aree con presenza di popolazioni isolate, vale a dire 20 Terre indigene e due Unità di conservazione. Tra le più colpite risulta la Terra indigena Piripkura, nel Mato Grosso, che si è distinta per una nuova invasione avvenuta nel suo territorio.

Il nuovo dato fornito dall'Isa è una doccia fredda per Luiz Inacio Lula da Silva, che proprio oggi, durante il vertice Ue-Celac in corso a Bruxelles, ha ribadito che il suo governo mira alla "deforestazione zero entro il 2030" e che "già in questo primo semestre è stata ridotta del 34% rispetto allo scorso anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA