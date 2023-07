Altra notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati 287 migranti

Altra notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 8 barchini, sono approdati complessivamente 287 migranti. Ieri, in 24 ore, con 28 imbarcazioni, ne erano arrivati 1.149.

Tre i trasbordi, fatti in mare aperto, dalla nave Ong Geo Barents che dopo il salvataggio ha affidato ai militari della motovedetta della Guardia costiera, 45, 26 e 45 sedicenti ivoriani, gambiani, malesi, nigeriani, palestinesi e sudanesi.

All'alba, la motovedetta della Guardia di finanza ha bloccato, direttamente nelle acque del porto, un barchino di 5 metri con a bordo 28 (4 donne e 1 minore) tunisini. E lo stesso era accaduto poco dopo le 2,30 quando è stato agganciato un peschereccio di 10 metri con 62 (donne e 5 minori) originari di Eritrea, Siria, Sudan, Egitto e India.

Sui natanti agganciati, durante la notte, c'erano da un minimo di 10 a un massimo di 62 persone. Stando alle dichiarazioni dei migranti, le barche sono salpate da Sfax, Djerba e Kerkenna in Tunisia, ma due - con a bordo 31 e 62 persone - anche da Zuwara in Libia. Tutti i gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove hanno subito preso il via le procedure di pre-identificazione e fotosegnalamento.



