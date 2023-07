Almeno nove persone uccise da uomini armati nel Camerun

Sono almeno nove le persone uccise da uomini armati non identificati nella più grande città di lingua inglese del Camerun, Bamenda, e tra le vittime figura una coppia: lo riporta la Bbc. Simplice Lontsi Tsomene, 37enne, e Hélène Raisa Tanga, 25enne, erano genitori di tre figli e gestivano un negozio di telefonia.

L'attacco a Bamenda viene attribuito ai ribelli separatisti.

Gli uomini armati sono arrivati ;;all'altezza di un incrocio trafficato con due veicoli senza targa, gridando alle persone di sdraiarsi e aprendo il fuoco quando alcuni abitanti del posto, in preda al panico, hanno provato a scappare.

I ribelli anglofoni vogliono creare un Paese indipendente dal Camerun - chiamato 'Ambazonia' - nelle regioni camerunesi di lingua inglese e sono in conflitto con il governo dal 2017.

Bamenda è uno dei punti caldi di questa guerra.

La situazione si sta rapidamente deteriorando, con gravi violazioni dei diritti umani e atrocità commesse. Amnesty International ha recentemente pubblicato un rapporto che analizza in dettaglio i presunti omicidi e stupri commessi da entrambe le parti nel conflitto armato anglofono, sollecitando il governo a fare delle indagini.



