+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

- COMMENTI SESSISTI DEI TELECRONISTI RAI AL MONDIALE DI TUFFI LA DENUNCIA A VIALE MAZZINI, AVVIATA PROCEDURA DISCIPLINARE Commenti razzisti e sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in onda questa mattina su RaiPlay2, da parte del telecronista Lorenzo Leonarduzzi e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi.

La Rai ha ricevuto la denuncia da parte di telespettatori e avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti di Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per Mazzucchi. Tra le espressioni dei due: 'fuma bene, fuma sano, fuma pakistano'. E ancora alcuni osservazioni: 'Le olandesi sono grosse'. 'Come la nostra Vittorioso'. 'Eh'. 'Eh grande eh'. 'Ma tanto a letto sono tutte alte uguali'.

---. RUFFINI, 'FARE LA LOTTA ALL'EVASIONE NON PERSEGUITARE' SALVINI, 'LA PACE FISCALE È UN VANTAGGIO PER LO STATO' 'Il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno', ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, aggiungendo che nel 2022 sono stati recuperati oltre 20 miliardi di evasione e circa 9,5 miliardi attraverso l'attività anti-frode. 'É un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che, e sono la stragrande maggioranza, le tasse anno dopo anno le pagano', ha sottolineato. Ma il leader della Lega Salvini rilancia sulla pace fiscale 'per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte': 'Questo è un vantaggio per lo Stato, che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una liberazione per 15 milioni di persone'. Il ministro Pichetto di Fi apre al condono: 'Nell'ambito della riforma fiscale si può fare', dice.

ITALIA BOLLENTE, IN 23 CITTÀ IL BOLLINO ROSSO MERCOLEDÌ AL VIA IL CODICE CALORE IN PRONTO SOCCORSO E AMBULATORI Si intensifica l'ondata di calore su tutta l'Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Se oggi le città in rosso sono 17, aumenteranno infatti a 20 martedì e arriveranno a 23 mercoledì 19 luglio.

Domani le città meno roventi saranno Bari, Catania, Milano, Reggio Calabria, Torino (bollino arancione) e Genova (bollino giallo). Mercoledì invece, su 27 città monitorate, solo Milano e Reggio Calabria saranno arancioni, mentre Bolzano e Genova avranno bollino giallo. Per affrontare l'emergenza, il ministero della Salute chiede alle Regioni il Codice di calore nei Pronto Soccorso, l'attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per accessi a causa del caldo e potenziamento del servizio di guardia medica.

ATTACCO AL PONTE DI CRIMEA, MOSCA ACCUSA ANCHE GB E USA CREMLINO, 'STOP ALL'ACCORDO SUL GRANO'. ZUPPI A WASHINGTON Mosca non accusa solo 'il regime terroristico di Kiev' per l'attacco di oggi al ponte in Crimea, ma indica anche la 'partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici'. Coro di critiche occidentali contro l'annuncio della Russia di non voler prorogare l'accordo sul grano, mediato a suo tempo dalla Turchia. L'Ue condanna la 'mossa cinica' di Mosca, mentre il presidente turco Erdogan si dice convinto che 'Putin voglia portare avanti l'accordo' sui cereali ucraini. Intanto, il cardinale Zuppi sarà da oggi e fino a mercoledì a Washington come inviato del Papa per discutere della missione di pace in Ucraina, dopo essere stato nelle scorse settimane a Kiev e poi a Mosca.

ROGO ALL'AEROPORTO DI CATANIA, 16 VOLI DIROTTATI A PALERMO ANCORA IGNOTE LE CAUSE, IPOTESI DI REATO DOPO LA RELAZIONE Sono già sedici i voli che da Catania sono stati dirottati a Palermo, ma il numero crescerà nelle prossime ore. Da questa mattina gli aeroporti di Palermo e Trapani stanno affrontando insieme l'emergenza dopo la chiusura dello scalo Fontanarossa a causa dell'incendio scoppiato la scorsa notte. Ancora ignote le cause del rogo, la Procura di Catania dovrà contestare il reato di rogo colposo o doloso nel fascicolo che al momento è senza indagati. La chiusura è prevista per ora fino a mercoledì compreso e riguarderà 39mila passeggeri al giorno.

SFREGIO AL COLOSSEO, IL TURISTA VERSO IL PROCESSO A GIUGNO INCISE IL PROPRIO NOME E QUELLO DELLA FIDANZATA La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sul Colosseo il proprio nome e quello della fidanzata. Un atto vandalico ripreso in un video poi pubblicato sui social. Nei suoi confronti il pm contesta l'articolo 518 duodecies relativo al 'deturpamento di beni culturali o paesaggistici' che prevede una pena dai 2 ai 5 anni di carcere.



