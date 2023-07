Si getta nel Po e non riemerge, disperso nel Pavese

Un 50 enne di Silvano Pietra, piccolo comune dell'Oltrepò Pavese, si è tuffato nel pomeriggio nel Po all'altezza di Corana e non è più riemerso.

L'allarme è stato lanciato alle 18 e sono subito partite le ricerche affidate ai Vigili del fuoco, ai sommozzatori e ai Carabinieri.

Quanto accaduto nel Pavese non è stato l'unico incidente in acqua della giornata in Lombardia. Un giovane di 29 anni, intorno alle 4 di questa mattina, è annegato nelle acque del Lago Maggiore a Laveno Mombello (Varese). Anche lui si era tuffato per un bagno notturno ed è stato visto inabissarsi da alcune persone.

I subacquei hanno poi trovato il 29enne sul fondale e lo hanno recuperato per affidarlo al personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo. Malgrado il tentativo, il giovane è morto.



