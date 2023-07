Pick-up si schianta contro una casa, un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti, uno dei quali in fin di vita: è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella notte a Soncino, in provincia di Cremona dove un pick-up si è schiantato contro una casa.

Secondo la prima ricostruzione, ipotizzata dai carabinieri di Soncino sulla base di rilievi e testimonianze, intorno alle 3 e mezza la vittima, un 33enne di Ticengo, alla guida del suo pick up Dodge, avrebbe perso il controllo del veicolo sulla curva poco prima dell'ingresso in centro storico, in via Nazario Sauro, andando a schiantarsi violentemente contro un'abitazione a lato della carreggiata.

L'urto è stato violento al punto da squarciare la parete esterna della casa e l'auto ha poi preso fuoco. Per il 33enne Paolo Carubelli non c'è stato nulla da fare. A bordo, immediatamente soccorsi, due ragazzi di 20 e 23 anni e due ragazze di 27 e 28. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il ferito grave, residente nel Cremonese, è stato trasportato in elicottero al Civile di Brescia.



