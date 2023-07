Incidente sul Monte Bianco, un disperso e un ferito

Due alpinisti sono rimasti coinvolti in un incidente sul massiccio del Monte Bianco. Uno di loro al momento risulta disperso mentre l'altro riferisce di essere infortunato ma in discrete condizioni fisiche. Del primo non si ha notizia: sarebbe precipitato - fa sapere il Soccorso alpino valdostano, che sta tentando il recupero - ma al momento non è possibile accertarne le condizioni.

L'incidente è avvenuto sull'Aiguille Noire de Peuterey, a quota 3.600 metri, lungo la via normale di discesa. L'intervento in elicottero è complicato dalla pessima visibilità in quota che rende molto difficile sia l'avvistamento sia l'avvicinamento e il successivo recupero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA