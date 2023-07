Frana vicino ad abitazioni nel Varesotto, due case sgomberate

Un frana si è verificata nella serata di ieri ad Angera, in provincia di Varese, e il movimento franoso ha causato il distacco di un grosso masso e di alcuni detriti che sono rotolate verso valle fermandosi nei pressi di due abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa che hanno delimitato l'area ed effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune.

Due famiglie hanno abbandonato le proprie abitazioni per sicurezza. Già ieri sono stati avviati alcuni lavori di messa in sicurezza.



