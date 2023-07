Crolla una palazzina in ristrutturazione a Milano, nessun ferito

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata intorno alla mezzanotte a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, era stato dichiarato inagibile, ed era dunque disabitato.

L'edificio si trova in una zona vicino al centro e al palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118 in prevenzione e polizia. Presente anche l'unità cinofila per la ricerca di eventuali persone. Nessun ferito, rendono noto i vigili del fuoco intervenuti con squadre da Bergamo, Brescia e Pavia, oltre che di Milano. Sono state eseguite ricerche anche con particolari tecniche per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

Al lavoro per accertare le cause del crollo.

